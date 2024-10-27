الخطوط الجوية السورية تعلن إعادة تشغيل الرحلات بين مطاري دمشق وجدة

أعلنت وزارة النقل – مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن إعادة تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري دمشق الدولي ومطار جدة في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من يوم 7 نوفمبر المقبل.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أشار مدير عام المؤسسة المهندس حاتم كباس، إلى إعادة تشغيل الرحلات إلى مطار جدة بمعدل رحلتين أسبوعياً يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

ولفت إلى أن «تشغيل هذه الرحلات سيخدم أبناء الجالية بين البلدين، وينشط حركة النقل والتواصل بكل الأصعدة».

ودعا الراغبين بالحجز إلى التواصل مع مكاتب السورية للطيران، لافتاً إلى أن التشغيل المنتظم للرحلات بين المطارين كان قد توقف في الـ 8 من مايو عام 2016.