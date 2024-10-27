ماذا قال خامنئي عن الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، إن الهجوم الإسرائيلي على مواقع إيرانية لا ينبغي التقليل من شأنه أو المبالغة فيه"، مشيرا إلى أن هناك مسئولين يعملون على تحديد أفضل السبل لإظهار قوة طهران.

وقال خامنئي إنه "يجب تصحيح خطأ حسابات النظام الصهيوني وعليهم أن يفهموا قوة وإرادة الشعب الإيراني"، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف خامنئي أنه "يجب ألا يتم تضخيم الخطوة الشريرة للكيان الصهيوني قبل ليلتين ولا التقليل من أهميتها."

وتابع : "المسئولون سيحددون كيفية إظهار قوتنا وإرادة شعبنا ويجب تنفيذ ما هو في مصلحة البلاد والشعب".

وكانت الغارات الإسرائيلية على إيران، أمس، قد استهدفت "منشآت عسكرية في ثلاث محافظات هي طهران وإيلام وخوزستان" وفق ما أعلنته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، مؤكدة أن "الأضرار محدودة".

وأشارت إلى أن "إعلان إسرائيل عن استهداف 20 منشأة عسكرية في إيران هو خبر عار عن الصحة".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن المنشآت العسكرية التابعة للحرس الثوري بما فيها النووية ومصانع الصواريخ الباليستية لم تتعرض لأية أضرار.