لاتسيو يضاعف محنة يوفنتوس ويلحق به الهزيمة الثانية في الدوري الإيطالي

ضاعف لاتسيو من محنة يوفنتوس وفاز عليه 1/صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى يوفنتوس هزيمته الثالثة على التوالي في كل المسابقات، بعد أن خسر أمام كومو في الجولة الماضية صفر/2 ثم خسر صفر/1 أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ومع تلقي الهزيمة الثانية للفريق في الموسم الجاري ببطولة الدوري الإيطالي، بات موقف الكرواتي إيجور تيودور، المدير الفني للفريق، معقدا في الاستمرار في قيادة الفريق في الفترة المقبلة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالته.

وسجل توما باتشيش هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة التاسعة.