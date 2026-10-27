إعادة تعيين 1880 من العاملين بالتعليم بالشرقية بعد حصولهم على مؤهل عال أثناء الخدمة

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 1850 لسنة 2026، بشأن إعادة تعيين 1880 من العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالشرقية، من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، بعد استيفائهم متطلبات إعادة التعيين المقررة قانونا.

وأوضح القرار أن إعادة التعيين تأتي وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبعد صدور القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2026، بشأن منح العاملين المستوفين للشروط شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين.

ونص القرار على إعادة تعيين المستفيدين في وظيفة معلم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، على الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما تضمن القرار صرف بدل الاعتماد المقرر قانونا للعاملين الذين شملهم القرار، اعتبارا من الشهر التالي لصدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القوانين والقرارات المنظمة لشئون الإدارة المحلية والتعليم والخدمة المدنية، والقرارات المتعلقة بإعادة تعيين العاملين بالتعليم الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، إلى جانب مذكرة مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومذكرة مديرية التنظيم والإدارة في هذا الشأن.