ماس كهربائي يتسبب في مصرع فتاة وإصابة 4 عاملين بصالة «جيم» بالعجوزة

أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة، بتشريح جثة فتاه إثر حريق "جيم" رياضي بمنطقة العجوزة، تسبب في مصرع فتاه وإصابة 4 أشخاص بغرفة ساونا، كما طلبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف، على ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة العجوزة، ان أسباب نشوب حريق داخل صالة رياضية "جيم"، إذ تبين حدوث ماس كهربائي داخل غرفة الساونا، أدى لاشتعال النيران في كل محتويات الغرفة، ومصرع فتاة، وإصابة 4 أشخاص، من العاملين بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بشمال الجيزة، إشارة من النجدة، تفيد بنشوب حريق هائل داخل جيم رياضي، بمنطقة العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها قبل إمتدادها للعقارات المجاورة وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء الصالة من مرتاديها وجميع العاملين حرصا على سلامتهم.

وتبين وفاة فتاة، وإصابة 4 أشخاص آخرين، بسبب تواجدهم داخل غرفة الساونا الخاصة بالجيم، لحظة وقوع الحريق.