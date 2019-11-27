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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء السودان يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع الكويت

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 8:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 نوفمبر 2019 - 8:24 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك حرص بلاده، على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الكويت، مجددا عزم الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تعترض القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

والتقى حمدوك اليوم المهندس بدر ناصر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة "زين" الكويتية.

وقال الخرافي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن زيارته للسودان تأتي في إطار التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين شعبي البلدين، مؤكداً حرص الكويت على الاستمرار في تطوير الاستثمارات الكويتية بالبلاد خاصة في مجال البنى التحتية للاتصالات، وتقديم أفضل التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وأشار إلى أن السودان يمتلك رصيدا ضخما من العقول والمواهب الشبابية، التي تستحق أن يقدم لها أفضل الخدمات في مجال الاتصالات.

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