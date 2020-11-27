أطلقت وزارة التربية والتعليم مساء اليوم منصة تعليمية جديدة تحت اسم منصة التعليم المصري.
ويمكن لمن يهمه الامر الدخول على منصة التعليم المصري من خلال الرابط التالي https://eduhub.moe.gov.eg/
وقالت الوزارة أن منصة التعليم المصري المتاحة عبر شبكة الانترنت تتيح كل المعلومات المطلوبة عن الوسائل التعليمية المتاحة للطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وكيفية استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من العملية التعليمية.
وأشارت إلي أن منصة التعليم المصري الجديدة، تعتبر بمثابة دليل شامل للعام الدراسي الحالي 2020/2021.