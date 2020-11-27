شرطة مالطا تحتجز 15 شخصا للاشتباه بتهريب الوقود

قال جهاز الشرطة الأوروبي "يوروبول"، اليوم الجمعة، إن الشرطة في مالطا اعتقلت 15 شخصا للاشتباه في تهريب وقود عبر البحر المتوسط وغسل أموال.



وذكر يوروبول أن محققين صادروا أيضا 35 سيارة ومجوهرات وأزياء عالمية وهواتف محمول وأجهزة كمبيوتر، وجمدوا عدة ملايين من اليوروات قيمة غسل أموال مزعومة.



ويعتقد أن خمسة من أولئك قاموا بالمساعدة في تهريب وقود بقيمة ملايين اليورو من ليبيا إلى أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام في مالطا، نقلا عن السلطات. وينفي المتهمون هذه المزاعم.



وتحرك المحققون ضد 15 شركة مشتبه بتورطها في عمليات التهريب.



وتقول تقارير إن اثنين من المعتقلين متورطان في قضية مماثلة قبل ثلاث سنوات، عندما ورد أنهما احتجزا بشكل مؤقت في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.



وكانت المزاعم في ذلك الوقت أنهما ينتميان إلى شبكة إجرامية في مالطا لها روابط بجماعات مسلحة في ليبيا. ولا تزال المحاكمة في هذه القضية جارية.



ومنذ سنوات، يتخذ محققون وأجهزة حكومية أخرى إجراءات ضد تهريب على نطاق كبير للبنزين والديزل من ليبيا إلى أوروبا.