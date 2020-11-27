 الجيش الهندي: مقتل جنديين في إطلاق نار باكستاني على طول خط كشمير - بوابة الشروق
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الجيش الهندي: مقتل جنديين في إطلاق نار باكستاني على طول خط كشمير

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 12:15 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 12:15 م

أعلن الجيش الهندي مقتل جنديين اثنين متأثرين بإصابتهما جراء إطلاق نار لم يسبقه أي استفزاز من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة في منطقة "راجوري" بولاية "جامو وكشمير".
ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم الجمعة عن الجيش الهندي قوله - إن الجنديين لقيا مصرعهما إثر انتهاك الجيش الباكستاني لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع "سوندارباني" بمنطقة راجوري، مضيفا أن الجنود الهنود قاموا على الفور بالرد على إطلاق النار.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".


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