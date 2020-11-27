وزيرة التخطيط: زيادة الاستثمارت بنسبة 75% خلال أزمة كورونا

أهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية إلى الشعب المصري، معقبة: «الجائزة تقدير لمصر على الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الماضية في كل المجالات».

وقالت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن الجائزة تعتبر تقديرًا لدور المرأة المصرية، مشيرة إلى الدعم السياسي الذي تتلقاه المرأة في الأونة الأخيرة، خاصة في ظل توليها عدد من الملفات الهامة التي تقع على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأوضحت أن الوزارة تقوم على وضع الخطط الثانوية، وتوزيع الاستثمارات الحكومية للقطاعات الأكثر دفعًا لعجلة التنمية الاقتصادية، مضيفة أن مصر حققت معدلات نمو في ظل ظروف جائحة كورنا.

وأشارت إلى التوازن الاقتصادي الذي حققته مصر في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى السياسات التي خففت من العبء المالي على القطاعات الأكثر تضررًا كالسياحة والطيران، فضلًا عن زيادة الاستثمارات بنسبة 75%.

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