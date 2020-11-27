طوكيو تسجل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الجمعة 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يجعل هذا الرقم أعلى مستوى يتم تسجيله ويعكس شدة الإصابات الجديدة في العاصمة، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

وهذا الرقم، الذي تجاوز 539 حالة إصابة تم تسجيلها السبت الماضي، رفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في طوكيو في تشرين ثان/نوفمبر الحالي، إلى رقم قياسي وصل إلى 8567، متجاوزا 8125، تم تسجيله في آب/أغسطس الماضي.

وتسجل طوكيو أرقاما قياسيا في عدد الإصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 500 حالة إصابة يومية، على مدى ثلاثة أيام على التوالي الأسبوع الماضي

ورفعت حكومة العاصمة اليابانية الخميس الماضي تحذيرها من الفيروس إلى أعلى مستوى مكون من أربع مستويات، الذي كان قد تم تطبيقه آخر مرة، حتى العاشر من أيلول/سبتمبر.