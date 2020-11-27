يواصل المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعاليات نادي سينما أوبرا الأسكندرية، والذي يقام بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وذلك غدا السبت، بدار أوبرا الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر عرض فيلم "صندوق الدنيا" بحضور كل من المخرج عماد البهات، والمنتج واحد ابطال الفيلم عمرو القاضي والفنان أحمد كمال.

"صندوق الدنيا" فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020، من تأليف وإخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال.

عقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.