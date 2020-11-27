مدير استرازينيكا يرجح إجراء تجربة عالمية إضافية لتقييم لقاح ضد كورونا

رجح المدير التنفيذي لشركة استرازينيكا بي إل سي، باسكال سوريوت، إجراء تجربة عالمية إضافية لتقييم فعالية لقاح مضاد لكوفيد -19بعد أن أثارت الدراسات الحالية تساؤلات حول مستوى الحماية الذي يوفره.

وسوف يتم إدارة التجربة الجديدة، وسوف يتم تقييم جرعة أقل من تلك التي كان اداؤها افضل من جرعة كاملة في دراسات اجرتها أسترا. واثار اعتراف الشركة بأن الجرعة ذات المستوى الأدنى فعالية قد تم اعطاؤها بالخطأ، المخاوف ، وسيتم استخدام التجرية الجديدة لتأكيد ما إذا كان معدل الفعالية الأعلى بنسبة 90٪ قائم أم لا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن سوريوت في اول مقابلة له منذ اعلان البيانات قوله "الآن وقد وجدنا ما يبدو أنه أفضل فعالية ،فانه يتعين علينا التأكد من صحة ذلك ولذا فإننا في حاجة للقيام بدراسة اضافية.