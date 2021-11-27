قالت جنوب إفريقيا إن فرض قيود على المسافرين من البلاد بسبب سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد، هو أمر غير مبرر ، بعد الحظر البريطاني والروسي والأمريكي والألماني على الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا الذي اتبعته دول أخرى.

وقال وزير الصحة جو بهلا في بيان إعلامي إن جنوب إفريقيا تتصرف بشفافية وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية، التي عقدت اجتماعا طارئا أمس بشأن سلالة أوميكرون.

لم ترصد الدول أعداد المصابين بسلالة أوميكرون الجديدة حتى الآن إلا بأعداد صغيرة نسبيًا، خاصة في جنوب إفريقيا ولكن أيضًا في بوتسوانا وهونج كونج وإسرائيل، لكن العلماء قلقون من العدد الكبير من الطفرات التي تثير مخاوف من أنه يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات وأوسع قدرة على الانتشار.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في بيان لها "قلقنا المباشر هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بصناعات السياحة والشركات في جنوب أفريقيا والدول التي حظرت الطيران".