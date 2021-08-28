قال الإعلامي عمرو أديب، إنه موجود في بريطانيا لمقابلة نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنه أجرى حوارًا مع صلاح أمس الأول الخميس، مؤكّدًا أنه يجهز لهذا اللقاء منذ أشهر.

وأوضح أن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق، مؤكّدًا أنّه حضر مباراة ليفربول وبورتو بالاستاد في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان سعيدًا للغاية بتسجيل صلاح هدفًا في المباراة.

وأشار إلى أنّه محظوظ بأنه أجرى الحوار مع صلاح في وقت هو الأفضل على مستوى العالم.

ولفت إلى أن الحوار يتطرق إلى كل المحاور التي تشغل بال الجمهور الرياضي في مصر لا سيّما مشواره مع المنتخب ومستقبله مع ليفربول.