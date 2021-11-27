وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على تعليق رحلات الطيران من سبع دول بمنطقة الجنوب الأفريقى، من أجل احتواء سلالة جديدة ربما تكون أكثر خطورة لفيروس كورونا.

واقترحت المفوضية الأوروبية تفعيل ما يطلق عليه بآلية "مكابح الطوارئ" لقواعد السفر المشتركة للتكتل بشأن فيروس كورونا في وقت سابق يوم الجمعة، وتم التوقيع على الخطوة من جانب الدول الأعضاء في غضون ساعات.

وقالت المصادر إن الدول المعنية هي "بوتسوانا وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي".

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن البيانات الأولية تظهر أن السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا هي "السلالة الأكثر تحولا التي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن، الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات وتزيد خطر الإصابة مجددا".

يأتي موقف المركز الأوروبي ليؤكد تقييم مشابه من منظمة الصحة العالمية.

وأوصت أندريا أمون مدير المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوضع أولوية لسد فجوة التطعيمات ودراسة إعطاء جرعات معززة لكل البالغين وإعادة فرض تنفيذ "تدخلات غير دوائية" من بينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفي أمستردام، أعلنت السلطات الهولندية اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن الاختبارات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت هذه الإصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة "دي تيلجراف".

وكانت هولندا قد أعلنت بالفعل فرض حظر على السفر من دول جنوب القارة الإفريقية اعتبارا من ظهر يوم الجمعة. كما صنف المسؤولون جنوب أفريقيا والدول الأخرى المتأثرة بأنها مناطق عالية الخطورة.

في غضون ذلك، أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول حالة طوارئ في الولاية اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل وحتى 15 يناير.

وأعلن وزير الصحة في أستراليا جريج هانت اليوم السبت أنه سيتم إغلاق الحدود أمام أي شخص غير أسترالي كان في جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وايسواتيني وسيشل ومالاوي وزيمبابوي.

وسيتعين على كل المواطنين الأستراليين والمقيمين القادمين من تلك الدول الدخول فورا في حجر صحي لمدة 14 يوما، في حين أن أي شخص كان في أي من تلك الدول وموجود الآن في أستراليا سيتعين عليه إجراء اختيار لكوفيد-19 وعزل نفسه لمدة 14 يوما، وقال هانت إنه سيجري تعليق كل الرحلات من تلك الدول التسع لمدة أسبوعين بشكل مبدئي.

وفي سياق متصل، قال سيرو نوجيرا، كبير موظفي الرئيس البرازييلي جاير بولسونارو إنه سيجري إغلاق حدود البلاد مع كل من جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وايسواتيني وزيمبابوي، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.