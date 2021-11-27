قالت الفنانة نسرين أسامة أنور عكاشة، إنّ فيلم الباب الأخضر يسلط الضوء على أعماق الإنسان المصري وشخصيته ويستمد اسمه من هذا المنطلق.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ والدها أسامة أنور عكاشة كتب فيلم الباب الأخضر في أواخر عقد الثمانينيات.

وأوضحت أنها كانت لديها ثقة في تمكن والدها من كتابة فن الحوار المسرحي بالنسبة لأي جيل وأي زمن، وعندما قرأت العمل فوجئت بأنه يصلح لكل العصور وليس له علاقة بزمن محدد، مشيرة إلى أن والدها الراحل كان سابقا لعصره.

ولفتت إلى أن فيلم الباب الأخضر يهتم بهوية الإنسان المصري وحفاظه على الأخلاق والعادات والتقاليد المصرية من خلال حدوته بسيطة، مشيرة إلى أن العمل كُتب كفيلم منذ البداية.

وأكّدت أنّ والدها ترك أفلام وروايات كثيرة لم تنشر بعد، وهناك مسلسلين لم يكتملوا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال بحاجة إلى اهتمام ومساعدة المعنيين بعالم الكتابة.