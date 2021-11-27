سكاي نيوز عربية: إعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

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صدور أمر بإعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.