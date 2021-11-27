 سكاي نيوز عربية: إعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما - بوابة الشروق
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سكاي نيوز عربية: إعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما

وكالات
نشر في: السبت 27 نوفمبر 2021 - 3:43 م | آخر تحديث: السبت 27 نوفمبر 2021 - 3:43 م

صدور أمر بإعفاء المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.


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