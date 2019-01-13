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الصين تصدر تحذيرا باللون البرتقالي في مواجهة موجة باردة

بكين - أ ش أ
نشر في: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 8:42 م | آخر تحديث: الأحد 27 نوفمبر 2022 - 8:42 م

أصدرت سلطة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا باللون البرتقالي في مواجهة موجة باردة، متوقعة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وعواصف رملية وسقوط أمطار وثلوج في مناطق شاسعة من البلاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه من مساء اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يُتوقع انخفاض درجات الحرارة من 10 إلى 16 درجة مئوية شمالي الصين وأغلب مناطق وسط وشرقي الصين، مشيرا إلى أنه من المتوقع هبوب عواصف رملية على مناطق شمالي وشمال غربي الصين.

وأوضح المركز أن ثلوجا غزيرة ستسقط على مقاطعات (لياونينج وجيلين وهيلونججيانج) من اليوم وحتى الغد، لافتا إلى أنه من المرجح أن تتعرض أجزاء من مناطق (سيتشوان وتشونجتشينج وهوبي وقويتشو) للصقيع من مساء بعد غد الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

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