تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة، فعالية مركزية في مقر الأمانة العامة بمُناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحضور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني.



وتتضمن الفعالية كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، وستكون الكلمات لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وفلسطين ومصر والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الارثوذكسية وكلمة مصوّرة للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بنيويورك.



وتقام الفعالية، بحضور المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء ومُمثلي الدول غير العربية والمنظمات العربية والدولية المُعتمدة لدى مصر وحشد من الشخصيات العامة الفلسطينية والمصرية والعربية.



ويلي الكلمات السياسية التضامنية عرض شريط وثائقي من إعداد قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلة حول التراث الفلسطيني وفن التطريز الذي يعكس الهوية الفلسطينية ويؤكد تجذّر الشعب الفلسطيني في أرضه واستمراره بالحياة عليها دون انقطاع لآلاف السنين.



وسيتم بعد ذلك افتتاح معرض صور رسم لنخبة من الفنانين والتشكيليين من مُختلف الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.