الأمين العام للناتو يشيد بالدعم الألماني لأوكرانيا

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بالدعم الألماني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال ينس ستولتنبرج لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الدعم القوي لألمانيا أحدث فارقا مهما"، وأشار إلى أن توريدات الأسلحة من ألمانيا أنقذت أرواحا.

وجاءت هذه التصريحات قبل يومين من اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو المزمع في بوخارست.

وتابع الأمين العام للحلف قائلا: "يتعين علينا جميعا الإبقاء على دعمنا لأوكرانيا وتعزيزه".

يذكر أن ألمانيا وردت حتى الآن نظام الدفاع الجوي من طراز "إيريس-تي" لأوكرانيا، ومن المقرر أن تورد ثلاثة أنظمة أخرى خلال العام القادم.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية بحاجة في المقام الأول لأسلحة دفاع جوي في ظل استمرار الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات مسيرة من جانب روسيا.

وعن الوضع الحالي في أوكرانيا، قال ستولتنبرج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرد على الهزائم "بمزيد من الوحشية"، وأشار إلى أنه مع بداية دخول الشتاء، بدأت موسكو في قصف إمدادات الطاقة في أوكرانيا لإجبار أوكرانيا على الخضوع، وتابع الأمين العام للأطلسي: "بوتين يحاول استخدام الشتاء كسلاح. ولكنه لن ينجح في ذلك".