إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق النهائية المسافرة للقاهرة؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

الإسماعيلي يحل ضيفًا على بيراميدز مساء غدٍ، الثلاثاء، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وخرج من قائمة الفريق كل من مصطفى فارس، كريم عرفات، أحمد وجيه، عبد الله جمال، محمود الشبراوي وحازم مرسي لأسباب فنية، فيما يغيب كل من محمد فوزي، محمد حسن، محمد مخلوف للإصابة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، إياد العسقلاني، حمدي النقاز، محمد دسوقي، عصام صبحي، أحمد محسن ومحمد عمار.

خط الوسط: عماد حمدي، نادر فرج، عمر الساعي، محمد عبد السميع، محمد وجدي، صالح جمعة، مروان حمدي، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف وعمرو السعيد.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي، باسم مرسي، حسن صابر وياو أنور.

وخاض نادي الإسماعيلي مرانه الرئيسى مساء الأحد، في الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي، قبل المباراة، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف الأهلي المتصدر، علمًا بأن الأهلي له مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.