فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي

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فاز فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب محترف برازيلي من موقع سامبا فوت البرازيلي.

ونجح فينيسيوس جونيور في التغلب على نيمار لاعب فريق الهلال السعودي الحالي ليتوج لأول مرة بالجائزة.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور قد توج بجائزة سقراط للأعمال الخيرية خلال العام الحالي أيضا المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" ضمن جوائز الكرة الذهبية.

وجاء فينيسيوس جونيور ضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب الأفضل في العالم بعام 2023.

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 13 مباراة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مسجلا 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت برصيد 35 نقطة ويبتعد عن جيرونا بنقطة واحدة.