أبو سليم: مستعدون لمواجهة الزمالك في القاهرة

أبدى التونسي شكري الخطوي، المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي، استعداد فريقه للموافقة على خوض مباراة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في القاهرة.

الزمالك افتتح مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالفوز 1-0 على حساب ضيفه أبو سليم الليبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة .

وقال الخطوي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الحياة»: «سنستقبل الزمالك وبقية فرق المجموعة في ملعب عنابة بالجزائر، لكن ليس لدينا أي مانع من خوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة».

الزمالك حصل على أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سجرادا الأنجولي.