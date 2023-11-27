ملك الأردن: نعمل بكل طاقتنا لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن المملكة تعمل بكل طاقتها لوقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضفة الغربية؛ للتخفيف من الآثار الكارثية الإنسانية هناك.

جاء ذلك لدى لقائه ممثلين عن القطاع الخاص في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

ولفت إلى أن «منعة الأردن الاقتصادية قوة للأردنيين والأشقاء في فلسطين»، قائلا: «الأردن القوي هو القادر على الاستمرار في دعم الأشقاء الفلسطينيين».

ودعا القطاع الخاص، إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.

وأوضح أن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة، لافتا إلى أن المملكة تحظى بدعم الأشقاء والأصدقاء لأنها بلد قوي.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

وجدد التأكيد على أهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية جراء الأوضاع الراهنة، ومواصلة تنمية الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.