 نتنياهو: ملتزمون بهدنة غزة ومستمرون في تحقيق الهدف الأساسي للحرب - بوابة الشروق
الإثنين 27 نوفمبر 2023 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: ملتزمون بهدنة غزة ومستمرون في تحقيق الهدف الأساسي للحرب

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:33 م | آخر تحديث: الإثنين 27 نوفمبر 2023 - 11:34 م
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم إسرائيل مستمرة في تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة، وستستمر أيضا في تحقيق الهدف الأساسي للحرب.

وأضاف نتنياهو في كلمة له، مساء الاثنين، أن هذا الهدف يتمثل إعادة المحتجزين وما سماه القضاء على حركة حماس، وضمان ألا يخرج من غزة أي تهديد لإسرائيل مُجددا.

وأشار إلى أنّه مع اندلاع الحرب، وجه بتخصيص كل الموارد المطلوبة لتلبية كل الاحتياجات.

وكشف أنه جرى رصد نحو ثمانية مليارات دولار لتغطية النفقات المدنية والعسكرية خلال شهر ونصف منذ بدء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال، بوصول 11 محتجزا مفرجا عنهم من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وهذه هي الدفعة الرابعة التي يتم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك