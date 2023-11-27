بوتين يسمح ببيع مصنع شيفلر في روسيا

حصلت شركة "شيفلر" الألمانية لقطع غيار السيارات على ترخيص لبيع مصنعها الروسي إلى شركة قابضة مملوكة لعضو مجلس إدارتها الإشرافي النمساوي سيجفريد وولف.



وفي بيان تم نشره اليوم الاثنين، سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشراء شركة "بروم أفتو كونسولت" للمصنع ومقره في أوليانوفسك على نهر الفولجا.



وأعلنت شيفلر عزمها بيع المصنع في روسيا في مارس الماضي، بعد مرور نحو عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في ذلك الوقت، كانت الصفقة تنتظر موافقة الكرملين.



يذكر أن المصنع صغير الحجم ويعمل به 150 موظفا، وتم تحديد سعر الشراء بـ 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) في التقرير السنوي لشركة شيفلر.



وقال وولف لمجلة "دير شبيجل" الألمانية إنه تمت مراجعة الصفقة بشكل شامل وأكد أنها "تتوافق مع القانون المعمول به والخاص بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".