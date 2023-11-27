بوتين يوقع قانون الميزانية الفيدرالية وقانون زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانون الميزانية الفيدرالية لعام 2024، وفترة التخطيط 2025-2026، وقانونا ينص على زيادة متوسط ​​المعاش التقاعدي لمتلقي معاش التأمين ومعاش الشيخوخة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن "رئيس الدولة وقع على القانون الاتحادي بشأن الموازنة الاتحادية لعام 2024 ولفترة التخطيط لعامي 2025 و2026"، وفقا لقناة "آر تي عربية" الروسية.

وتمت الموافقة على إيرادات الميزانية لعام 2024 بمبلغ 35.065 تريليون روبل، وفي عام 2025 - 33.552 تريليون، وفي عام 2026 - 34.051 تريليون روبل، وستبلغ النفقات 66ر36 تريليون و34.382 تريليون و35.587 تريليون روبل على التوالي.

وخلال فترة الثلاث سنوات بأكملها، من المقرر أن يكون العجز في الميزانية، والذي لن يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2024 سيكون 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2025 - 0.4%، وفي عام 2026 - 0.8%.

وفي الوقت نفسه، سيكون الحجم الإجمالي لمخصصات الميزانية للوفاء بالالتزامات التنظيمية العامة لعام 2024 حوالي 1.292 تريليون روبل، ولعام 2025 -1.405 تريليون، ولعام 2026 - 1.561 تريليون روبل، والدعم المالي لتطوير نظام التقاعد - 3.7 تريليون و3.55 تريليون و3.48 تريليون روبل على التوالي.

وستكون المصادر الرئيسية لتمويل العجز في الفترة 2024-2026 هي الاقتراض الداخلي الحكومي، وفي عام 2024 أيضا أموال من صندوق الرعاية الوطنية، وسيكون الحجم الإجمالي للاقتراض المحلي لتغطية عجز الميزانية في فترة الثلاث سنوات هذه حوالي 4 تريليونات روبل سنويا.

ووقع بوتين قانونا بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2024 بنسبة 18.5% ليصل إلى 19242 روبلًا، فضلًا عن قانون تعليق ربط رواتب موظفي الخدمة المدنية، باستثناء القوات العسكرية والأمنية.

كما وقع الرئيس الروسي وثيقة بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، وسيزيد متوسط ​​مبلغ تغطية المعاش التقاعدي لغير العاملين المستفيدين من معاش التأمين بمقدار 1572 روبلا ليصبح 22605 روبلات، وسيزيد مقدار تغطية المعاش التقاعدي للمستفيدين من غير العاملين من معاش تأمين الشيخوخة بمقدار 1631 روبلا ليصبح 23449 روبلا، واعتبارا من 1 يناير 2024، ستزيد معاشات تأمين الشيخوخة بنسبة 7.5%.

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى أن هذا القرار سيستفيد منه أكثر من 32 مليون مواطن.

وقال: "تم بالفعل تضمين جميع الأموال اللازمة لدعم المتقاعدين في مشروع الميزانية الفيدرالية. وستبلغ نفقات الميزانية الإضافية لزيادة المعاشات التقاعدية في عام 2024 حوالي 234 مليار روبل".