قطر تعلن التوصل لاتفاق لتمديد هدنة غزة يومين إضافيين

أعلنت دولة قطر، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.



جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين:

تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023



وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد صرح في وقت سابق، بأن الجهود تصب حاليا نحو تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين لإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع والإفراج عن عدد أكبر ممكن من المحتجزين.



وعبر عن أمل دولة قطر في أن تُفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين.



وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنّ الجهود المشتركة مع قطر أوشكت على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.



وقال رشوان، في بيان، إن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت حتى الآن، على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.



وتشمل الهدنة الممتدة، الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.



وأوضح رشوان أنه بالإضافة للإفراجات، فسيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.



ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.



وبوساطة مصرية قطرية أمريكية، دخلت هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من اندلاع الحرب.