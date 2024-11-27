3 شهداء بينهم امرأة حامل بقصف الاحتلال على بيت لاهيا وخان يونس

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة حامل، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، في قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن امرأة حامل في شهرها الثالث استشهدت وأصيب 5 آخرون بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم بمنطقة تل الزعتر في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.