ترامب يعين جنرالا سابقا مقربا منه موفدا إلى أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ المقرب منه، موفدا إلى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال": "هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أمريكا والعالم آمنين مجددا"، بحسب موقع "الجزيرة.نت " الإخباري.

وسبق للجنرال السابق كيلوغ أن تطرق إلى قضية أوكرانيا في مقال نشره في أبريل الماضي واعتبر فيه أن "أي مساعدة عسكرية أمريكية مقبلة ستتطلب من أوكرانيا أن تشارك في مفاوضات سلام مع روسيا".

كما دعا إلى "إرجاء انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لفترة طويلة" بهدف "إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركة في مفاوضات سلام".

يذكر أن كيث كيلوغ ترأس لفترة وجيزة مجلس الأمن القومي، أي مكتب السياسة الخارجية في البيت الأبيض، خلال ولاية ترامب الأولى.

ووجه ترامب انتقادات شديدة إلى مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ووعد بوضع حد للحرب بين موسكو وكييف حتى قبل أن يتم تنصيبه في يناير، دون أن يشرح كيفية قيامه بذلك.