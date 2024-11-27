استشهاد عسكريين سوريين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية

استهدفت إسرائيل الثلاثاء 10 معابر قانونية وغير قانونية بين سوريا ولبنان في هجومين منفصلين، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتم استهداف معبر العريضة في ريف طرطوس للمرة الأولى بالإضافة إلى معبري الدبوسية وجوسيه في ريف حمص، حسبما أفاد المرصد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما تم استهداف معابر غير رسمية في وادي خالد في ريف حمص وثلاثة جسور على نهر الكبير الذي يفصل بين الحدود السورية واللبنانية. وأسفرت الهجمات عن مقتل اثنين من القوات السورية عند معبر الدبوسية، وفقا لتقرير أولي.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لـ (د ب أ): "الإسرائيليون يحاولون قطع جميع الجسور التي يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة من سوريا، ويريدون أن يقولوا لحزب الله نحن نراقب كل خطوة ستقوم بها".