بوتين يتحدث عن فعالية الأسلحة الروسية في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فعالية الأسلحة الروسية في اجتماع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال بوتين، اليوم الخميس، في تجمع للحلف العسكري في قرغيزستان "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتجهيز القوات المسلحة المشتركة بأسلحة وتكنولوجية روسية حديثة التي أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية الحقيقية"، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وتختبر روسيا، أنظمة أسلحة جديدة بانتظام في حربها ضد أوكرانيا.

وقال بوتين، في العاصمة القرغيزية بيشكيك، إن التخطيط جار من أجل التدريب العسكري المشترك، بتركيز على القدرات الجوية والدفاع.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي حلف عسكري تهيمن عليه روسيا.

وتشمل حاليا جمهوريات طاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وبيلاروس السوفيتية سابقا.

وجمدت أرمينيا عضويتها في الحلف في فبراير 2024 بعدما زادت التوترات مع روسيا عقب هزيمة أرمينيا من جانب أذربيجان في الصراع حول منطقة ناجورنو-كاراباخ.