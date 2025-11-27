واشنطن توقف النظر بطلبات الهجرة للمواطنين الأفغان

أوقفت إدارة المواطنة والهجرة الأميركية النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب أن المشتبه به بإطلاق نار على جنديين من الحرس في واشنطن قدم من أفغانستان بالعام 2021.

والأربعاء، قتل جنديان من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض بإطلاق نار وأُلقي القبض على المشتبه به، بحسب ما أعلنته شرطة واشنطن.

وقالت إدارة المواطنة والهجرة الأميركية في بيان، الخميس: "تم تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بالمواطنين الأفغان بشكل فوري، ريثما تُجرى مراجعة إضافية لبروتوكولات الأمن والتدقيق".

وأكدت أن مهمة وتركيز الإدارة يتمثل في تأمين أمن وحماية الشعب الأمريكي.

وفي خطاب مصور، الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي الهجوم بأنه "مقزز" و"عمل مليء بالكراهية" واعتبره "هجومًا إرهابيًا".

وذكر ترامب أن المشتبه به بتنفيذ الهجوم مهاجر وصل من أفغانستان إلى الولايات المتحدة بالعام 2021، معتبرا أن سياسة الرئيس السابق جو بايدن المتعلقة بالهجرة ألحقت ضررًا بالغًا بالولايات المتحدة.

والأربعاء، أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، مقتل الجنديين الذين أصيبا في الهجوم المسلح قرب البيت الأبيض، لكنه تراجع لاحقًا عن هذا البيان، قائلًا إن المعلومات متضاربة بشأن حالة الجنديين.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في تصريح صحفي من جمهورية الدومينيكان، عزم الحكومة زيادة عدد قوات الحرس الوطني في العاصمة، ونقل 500 جندي جديد إليها بتعليمات من الرئيس ترامب.