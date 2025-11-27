أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و169 ألفا و690 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و169 ألفا و690 فردا، من بينهم 1140 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و373 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23 ألفا و628 مركبة قتالية مدرعة، و34 ألفا و709 أنظمة مدفعية، و1550 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 430 طائرة حربية، و347 مروحية، و85 ألفا و174 طائرة مسيرة، و3995 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68 ألفا و351 من المركبات وخزانات الوقود، و4008 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.