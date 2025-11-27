أعرب الكاتب والروائي الأردني جلال برجس، عن سعادته بوصول روايته "معزوفة اليوم السابع"، الصادرة عن دار الشروق، لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها العشرين لعام 2026.

وقال جلال برجس في تصريحات خاصة لـ الشروق، إن جائزة الشيخ زايد مرموقة ووُجدت لتهتم بشتى صنوف الثقافة العربية، مشيرا إلى أن الجائزة تعزز دور القراءة، والتعريف بالكتاب العرب، مؤكدا أن هذه الجائزة العريقة قطعت شوطا لافتا في هذا الشأن.

وعبر عن اعتزازه بوجود روايته بين روايات لكتاب مبدعين حققوا خطوات مهمة في مسيرة الرواية العربية، معربا عن تمنياته لهم بكل التوفيق والنجاح.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"في أحد الصباحات الربيعية من عام 2012م، وأنا أنتظر حافلة تقلني إلى عملي، شاهدتُ شابًّا غجريًّا، يكنسُ الشارع على أنغام موسيقى تصدر عن هاتف نقَّال مُعلق في خاصرته، يقفز بحركات رشيقة، والمكنسة بين يديه طيِّعة كأنها امرأة يراقصها، وفي لحظة تقمصٍ متقنةٍ تتحول إلى بندقية يصوِّبها نحو أعداء مفترضين. اعتدت رؤية الغجري، ونشأتْ بيننا صداقة صامتة لا يتخللها سوى تحيات خاطفة.

في أحد صباحات الشتاء الباردة، لم أجد ذلك الشاب، لكني سمعت أنينه وهو يتوارى وراء جدارٍ. قبل أن أغادر خلعتُ معطفي ودثرته به، دون أن أدري أن حاجياتي صارت بحوزته. عند المساء وجدته بانتظاري يضع معطفي على يده ليعيده لي: لست مجنونًا، وليس بالضرورة أن يكون الغجري لصًّا كما يُشاع.

في تلك اللحظة وأنا أتأمل خيام الغجر وهي على طرف المدينة، ولدتْ فكرة هذه الرواية التي تحكي سيرة المصير الإنساني، وكيف يمكن للآدمي أن يكون وحشًا، وفي الآن نفسه حمَلًا وديعًا في مدينة مكونة من سبعة أحياء: جنوبها مُخيم كبير لغجرٍ مطرودين منها، وغربها جبل على قمته قبر جدها الأول، مدينة يُصاب سكانها بوباء غريب؛ فتصبح على حافة الهاوية، حينها يأتي الخلاص من جهة غير متوقعة."

جلال برجس شاعر وروائي أردني، درس هندسة الطيران الحربي وعمل في سلاح الجو الملكي الأردني حتى عام 2007، انتقل بعدها للعمل الصحفي وشغل منصب عضو هيئة تحرير عدد من المجلات الثقافية. عمل في أكثر من شركة للطيران المدني إلى أن عُيِّن في المركز الأردني للتصميم والتطوير.

أصدر برجس، دواوين شعرية وقصص وروايات، وله عدد من الأبحاث الأكاديمية والمحكمة حول الروايات، وترجمت بعض رواياته للغة الإنجليزية والفارسية والفرنسية، وحملت أحدث مؤلفاته الروائية عنوان "معزوفة اليوم السابع"، مع دار الشروق.

حصل على عدد من الجوائز مثل جائزة كتارا للرواية العربية 2015، عن رواية "أفاعي النار"، والقائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية 2019 "البوكر"، عن رواية سيدات الحواس الخمس، وجائزة رفقة دودين للإبداع السردي 2014، عن رواية "مقصلة الحالم"، وجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012، عن مجموعته القصصية "الزلزال"، والجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2021 عن رواية "دفاتر الوراق"، ووسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية 25-05-2023.