أعلن اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم الجمعة، عودة وانتظام حركة القطارات في الاتجاهين بصورة طبيعية، عقب الانتهاء من أعمال رفع وإعادة عجلات عربتين بالقطار رقم 935 إلى مسارهما على القضبان، بعد خروجهما بالقرب من قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، في بيان، أن الجهات التنفيذية والفنية المعنية تحركت فور وقوع الحادث للعمل على إعادة تسيير حركة القطارات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى الدفع بونش هيئة السكك الحديدية وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل مع العربتين واستعادة انتظام الحركة.

وأوضح الببلاوي أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي هيئة السكك الحديدية، عملت على مدار الساعة، تحت متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، حتى تمت استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة وآمنة في الاتجاهين.