وزير الزراعة: فتحنا 11 سوقا جديدا بالخارج خلال جائحة كورونا

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم فتح أكثر من 11 سوقًا جديدًا في البرازيل والأرجنتين ونيوزلندا وجنوب أفريقيا والهند واليابان خلال جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن سماح البرلمان الياباني باستيراد دولته للبرتقال المصري يعتبر شهادة دولية، مشيرًا إلى إجراءات الصحة النباتية التي تخضع لها المحاصيل المصدرة والمتداولة محليًا.

وأوضح أنه يتم الكشف عن المبيدات والعناصر الثقيلة والمضادات الحيوية داخل المحاصيل الزراعية قبل طرحها في الأسواق، مضيفًا أن معهد صحة الحيوان يتولى فحص المنتجات من أصل حيواني.

وأشار إلى سعي الوزارة لتطوير منظومة الحجر الزراعي طبقًا لما يتم رصده خلال التتبع، وتصدير 5 ملايين طن من المحاصيل بمبلغ قيمته 2 مليار و100 مليون دولار، رغم انخفاض حركة التجارة الدولية خلال أزمة كورونا.