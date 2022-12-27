اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، منزل رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بلدة سلواد شرق محافظة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وسائل إعلام، إن قوات الاحتلال عبثت بمحتويات المنزل ودمرت بعض الممتلكات فيه.



كما سلمت العائلة بلاغاً تطالب ابنهم ورد بتسليم نفسه للاحتلال، علاوة على اعتقال 13 شاباً من البلدة.



وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام منزل فارس في بلدة سلواد شرق رام الله .



وأوضحت الهيئة أن عملية اقتحام البيت تمت بطريقة وحشية، حيث تعمد الجنود العبث بمحتويات المنزل وتخريب الأثاث، وتفتيشه بطريقة استفزازية.



وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تأتي في سياق عنصرية الاحتلال.



بدوره، ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها 27 فلسطينيا واقتادتهم إلى مراكز التحقيق والاعتقال.



وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة سلواد شمال رام الله تخللها مداهمة منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس بهدف اعتقال نجله وتسليمه قراراً بذلك بعد أن فشل في اعتقاله، بالإضافة إلى اعتقال 13 فلسطينيا من البلدة.