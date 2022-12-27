 المجلس الفلبيني لإدارة الكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 17 شخصا - بوابة الشروق
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المجلس الفلبيني لإدارة الكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 17 شخصا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:38 م

أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من آثار الكوارث وإدارتها اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية في وسط وجنوب البلاد إلى 17 قتيلا .

وذكر المجلس في تقرير أوردته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه تم الإبلاغ عن 9 قتلى في شمال مينداناو، و5 في منطقة "بيكول"، قتيلين في "فيساياس الشرقية"، علاوة على قتيل في شبه جزيرة "زامبوانجا " .

كما أفادت السلطات بإصابة 8 أشخاص وفقدان 27 شخصا آخرين جراء الفيضانات. فيما تضررت إجمالي 48 ألفا و358 أسرة، أغلبها في مناطق بيكول وفيساياس الشرقية وشمال مينداناو .

وساءت أحوال الطقس في الوقت الذي تستعد فيه الفلبين - البلد المعرض للكوارث والذي يبلغ تعداده 110 ملايبن شخص أغلبهم مسيحيون كاثوليك - لإجازة عيد الميلاد حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للم شمل الأسرة خلال هذه المناسبة الهامة.


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