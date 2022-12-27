المجلس الفلبيني لإدارة الكوارث: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 17 شخصا

أعلن المجلس الوطني الفلبيني للحد من آثار الكوارث وإدارتها اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية في وسط وجنوب البلاد إلى 17 قتيلا .

وذكر المجلس في تقرير أوردته قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أنه تم الإبلاغ عن 9 قتلى في شمال مينداناو، و5 في منطقة "بيكول"، قتيلين في "فيساياس الشرقية"، علاوة على قتيل في شبه جزيرة "زامبوانجا " .

كما أفادت السلطات بإصابة 8 أشخاص وفقدان 27 شخصا آخرين جراء الفيضانات. فيما تضررت إجمالي 48 ألفا و358 أسرة، أغلبها في مناطق بيكول وفيساياس الشرقية وشمال مينداناو .

وساءت أحوال الطقس في الوقت الذي تستعد فيه الفلبين - البلد المعرض للكوارث والذي يبلغ تعداده 110 ملايبن شخص أغلبهم مسيحيون كاثوليك - لإجازة عيد الميلاد حيث يسافر ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للم شمل الأسرة خلال هذه المناسبة الهامة.