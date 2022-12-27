محافظ المنيا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة في أبوقرقاص

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، الى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالمدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، والتي ستخدم أهالي المركز لتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية، حيث وجه المحافظ الشكر للقائمين على أعمال تنفيذ المستشفى للمجهود المبذول لسرعة الانتهاء منها.

كما تفقد أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، بطاقة 20/30 ألف م3 /يوم، والتي تهدف إلى توصيل خدمات الصرف الصحي إلى 14 قرية بمركز أبوقرقاص.

وعلى هامش الجولة، تابع المحافظ أعمال رصف شارع الجمهورية، بطول 450 مترا، تنفيذ جهاز التعمير، وتحت إشراف مديرية الطرق، كما شهد أعمال إنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد، لربط حي شرق وغرب مدينة أبو قرقاص، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة من أجل تطوير جميع الطرق والكباري بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ عددا من رخص البناء داخل المدينة، موجها بإيقاف حالة بناء دون ترخيص وفك الشدة الخشبية والتحفظ على معدات البناء مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.