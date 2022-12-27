تغيير مسار رحلة جوية لمنع عائلة اللاعب علي دائي من مغادرة إيران

وأوضحت "إيرنا" أن الرحلة هبطت في جزيرة كيش وأن "زوجة علي دائي وابنته نزلتا من الطائرة".

وقال دائي إن زوجته وابنته "كانتا متوجهتين في رحلة ذهابا وإيابا إلى دبي لبضعة أيام"، وأضاف "لو تم منعهما (من المغادرة)، لكان على نظام الشرطة للجوازات إظهار ذلك. ولم يعطني أحد إجابة عن هذا الأمر".

وفي منشور على وسائل التواصل الإجتماعي في سبتمبر الماضي، حث دائي الحكومة على "حل مشاكل الشعب الإيراني بدلا من استخدام القمع والعنف الاعتقالات".

وفي وقت سابق من ديسمبر، أغلق القضاء متجر المجوهرات والمطعم اللذين يملكهما دائي في طهران.

بالإضافة إلى الاعتقالات، منعت السلطات الإيرانية العديد من المشاهير والفنانين والشخصيات البارزة من مغادرة البلاد بعد دعمهم للاحتجاجات.

وعلي دائي هو أحد أشهر الشخصيات الرياضية الإيرانية. قائد سابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، سجل 109 أهداف على المستوى الدولي في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واندلعت الاحتجاجات في سبتمبر الماضي بعد وفاة مهسا أميني بشكل ملتبس في حجز شرطة الإرشاد، في العاصمة طهران، لانتهاكها قواعد ارتداء الحجاب. وتوفيت في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام.

ووردت أنباء عن أن الضباط ضربوها بهراوة على رأسها في سيارة، لكن الشرطة نفت تعرضها لسوء المعاملة وقالت إنها أصيبت بنوبة قلبية.

وزعم نشطاء حقوقيون أن أكثر من 500 متظاهر، بينهم 69 طفلا، قتلوا، بينما تم اعتقال آلاف آخرين.

في المقابل، وردت أنباء عن مقتل العشرات من أفراد الأمن الإيرانيين.