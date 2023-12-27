أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجيش الأمريكي، بتنفيذ ضربات جوية انتقامية ضد الميليشيات المدعومة من إيران، بعد إصابة 3 من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم بطائرة بدون طيار في شمال العراق، وفقًا لما نشرت مجلة "التايم" الأمريكية.

ونبه مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الرئيس بايدن الذي كان يقضي عيد الميلاد في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، بشأن الهجوم بعد وقت قصير من وقوعه.

- كتائب حزب الله

وأعلنت ميليشيا كتائب "حزب الله"، مسئوليتها عن الهجوم الذي استخدم طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إن أحد القوات الأمريكية أصيب بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين.

- ما الرد الأمريكي؟

جاء الرد الأمريكي بعملية عسكرية، صباح الثلاثاء، واستهدفت 3 مواقع لكتائب حزب الله؛ ما أدى إلى تدمير كامل للمنشآت المستهدفة ومقتل عدد من مقاتلي الكتائب.

وقال مسئولون عراقيون، إن الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع الميليشيات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أسفرت عن مقتل مسلح وإصابة 18 آخرين.

- انتقام لاغتيال رفيق سليماني

وجاءت عملية استهداف القاعدة الأمريكية بالعراق في أعقاب مقتل رازي موسوي أحد كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني، بغارة إسرائيلية على مشارف دمشق.

ويعد موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا، ورفيقًا مقربًا للجنرال قاسم سليماني الرئيس السابق لفيلق القدس الإيراني والذي تم اغتياله في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في العراق في مطلع يناير 2020.

- عين الأسد.. ما أشبه الليلة بالبارحة

وبعد أيام قليلة من مقتل سليماني، كان الرد الإيراني بإطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غرب العراق.

وأصيب أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات في الدماغ جراء الهجوم الإيراني، وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن إصابة الدماغ يمكن أن تكون جدية، إذ يتعافى منها البعض بسرعة، في حين تبقى مع آخرين وقتا طويلا جدا وتتراوح من ارتجاج إلى خراب حقيقي في الدماغ.