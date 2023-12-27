مانشستر يونايتد يتشاور مع «إينيوس» بشأن الصفقات الشتوية ومستقبل تين هاج

بات يتعين على إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التشاور مع شركة (إينيوس) لبحث الصفقات المزمع إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية أو التحرك لإقالة إريك تين هاج، مدرب الفريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتستعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التصديق على حصول إينيوس على 25% من أسهم مانشستر يونايتد.

وأعلن يونايتد عشية الاحتفال بأعياد الميلاد (كريسماس) أنه تم التوصل لاتفاق مع شركة إينيوس ورئيسها السير جيم راتكليف، أحد مشجعي النادي الملقب بـ(الشياطين الحمر) منذ مرحلة الطفولة، حيث سيتم منح الشركة المسؤولية الكاملة عن عمليات كرة القدم بالنادي بمجرد اكتمال عملية الموافقة من جانب الرابطة .

ومن المتوقع أن يستغرق ذلك من 4 إلى 6 أسابيع، ويستمر إلى ما بعد نهاية فترة الانتقالات في يناير القادم.

ورغم ذلك، فإن ملف هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (إس إي سي) المتعلق بالصفقة يحتوي على بند يضمن استشارة الشركة بشأن مسائل كرة القدم في هذه الأثناء.

ويتضمن ذلك "تعيين أو إقالة أو قبول استقالة أي مدير لكرة القدم أو مدير الفريق الأول للشركة" وكذلك الدخول في أو الاستمرار في أي نقاش يتعلق بشراء أو بيع أي لاعب.

ويحتوي ملف (إس إي سي) أيضا بندا من شأنه أن يسمح لعائلة جليزرز، التي لا تزال تسيطر على أغلبية أسهم النادي، بفرض بيع كامل إذا تلقوا عرضا لشراء أسهمهم والذي لم يكن راتكليف مستعدا للموافقة عليه . كان راتكليف قد أعلن رفضا اوليا بشأن شراء هذه الأسهم.