تايوان تجري انتخابات رئاسية في 13 يناير المقبل

يتوجه الناخبون التايوانيون إلى مراكز الاقتراع في 13 يناير المقبل؛ لانتخاب رئيس جديد.

وسيختار الناخبون بين المرشح عن الحزب "الديمقراطي التقدمي" لاي تشينج تي، والمرشح عن حزب "كومينتانج"، هو يو إيه والمرشح عن حزب "الشعب التايواني"، كو وين جي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وكان مرشح المعارضة البارز لانتخابات الرئاسة في تايوان قد حقق قفزة، في استطلاع رأي حديث، متجاوزا مرشح الحزب الحاكم في أحدث تطور في سباق رئاسي مثير.

ووفقا لاستطلاع رأي صدرت نتائجه في 27 نوفمبر الماضي عن مؤسسة الرأي العام التايوانية، حصل مرشح حزب الشعب التايواني، كو وين-جي، على 31.9%، مقابل 29.2% لمرشح الحزب الديمقراطي التقدمي، لاي تشينج - تي من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

وحل في المركز الثالث، مرشح الحزب القومي الصيني المعارض "كومينتانج"، هو يو-إيه، بحصوله على 23.6%، وفقا للاستطلاع الذي جرى في الفترة بين 19 و21 نوفمبر الماضي، بهامش خطأ بلغ 2.99%.