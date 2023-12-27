هاباج لويد العملاقة للشحن: سنبقي سفننا بعيدا عن البحر الأحمر

قالت شركة "هاباج لويد" العملاقة للشحن، إنها ستبقي سفنها بعيدا عن البحر الأحمر، حتى بعد إطلاق قوة مهام بقيادة الولايات المتحدة، لحماية الطريق الرئيسي من هجمات المسلحين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء، عن شركة الشحن متعددة الجنسيات التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها القول، إنها ستستمر في إعادة توجيه سفنها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يمتد لآلاف الأميال.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية من جانب المتمردين اليمنيين الذين يدعمون الفلسطينيين ، على الطريق الذي يمر به نحو 12% من حجم التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن هجمات الحوثيين على السفن كانت قد بدأت في 19 من نوفمبر الماضي، حيث تقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك لنصرة الشعب الفلسطيني.

وفي 18 من ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.