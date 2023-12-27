يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فى السابعة مساء الجمعة المقبل بمسرح الأوبرا الصغير، حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الذهبية، والتى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الصندوق بالتعاون مع جمعية "البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" برئاسة دكتورة هادية صابر.



تقام المسابقة بفروعها وهى الغناء الفردى، والغناء الجماعى والعزف الموسيقى، كما تم ضم فرعين جديدين للمسابقة، هما الفن التشكيلى والإنشاد الدينى.



بلغ عدد المشتركين هذا العام (1092) متسابقا، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة وبمشاركات من معظم محافظات الجمهورية.



تهدف مسابقة (المواهب الذهبية) إلى تسليط الضوء على أبناؤنا من ذوي الهمم الذين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وذلك دعماً للمبادرة الرئاسية المتكاملة في دعم وتمكين هذه الفئة.