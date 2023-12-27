معبر رفح يستعد لاستقبال 26 مصابا فلسطينيا لعلاجهم بمستشفيات شمال سيناء

يستعد معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال دفعة جديدة من الجرحي والمصابين الفلسطينيين من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، كما يستعد لاستقبال الأجانب وإدخال المساعدات الإنسانية.



وأكد مصدر بمعبر رفح البري، أن الجهات المختصة تلقت كشوفا تحمل أسماء 25 جريحًا ومصابًا فلسطينيًا، و26 مرافقا من مستشفيات "الأوروبي، وناصر، والنجار، والأقصى" الموجودة في قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المختلفة.



وأضاف المصدر، أنه تم تجهيز سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين في ساحة معبر رفح البري، استعدادا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج.



كما أشار إلى أن معبر رفح البري استقبل أمس 6 جرحى ومرضى فلسطينيين و10 مرافقين، حيث تم نقلهم للعلاج في مستشفيات بئر العبد التخصصي، والشيخ زويد المركزي، والعريش العام بشمال سيناء.



من جهته، قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الساعات الماضية شهدت وصول طائرة لمطار العريش الدولي من دولة الإمارات، تحمل 46 ألفا و260 طن مساعدات، كما وصلت طائرة قطرية تحمل 41 ألفا و68 طنا من المواد الغذائية والبطاطين، موضحا أنه تم تخزين المساعدات في مركز الخدمات اللوجستية بالعريش ومناطق أخرى، للتجهيز والنقل تباعا إلى معبر رفح البري؛ لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأوضح خالد زايد، أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 350 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة وجهة إغاثة أممية، حملت ما يقدر بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.