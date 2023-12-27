مودريك ونكونكو أساسيان في تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه تشيلسي فريق كريستال بالاس في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة كريستال بالاس على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: ليفي كولويل - بنوا باداشيلي - أكسيل ديساسي - مالو جوستو

خط الوسط الدفاعي: كونور جالاجير - موسيس كايسيدو

خط الوسط الهجومي: إيان ماتسين – كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.