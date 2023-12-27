كشفت شركة جوجل عن أكثر ما بحث عنه المصريون على مدار عام 2023 من خلال محرك البحث التابع لها، ففي قائمة المسلسلات تصدر مسلسل جعفر العمدة والأجهر وبالطو أبرز المسلسلات التي تابعها وبحث عنها المصريون هذا العام.

فما هي أكثر 10 مسلسلات تابعها الجمهور وبحث عنها المصريون خلال عام 2023؟

مسلسل جعفر العمدة

تصدر قائمة بحث المصريين مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، بطولة محمد رمضان وإخراج محمد سامي.

مسلسل الأجهر

وفي المرتبة الثانية جاء مسلسل الأجهر، الذي عرض في شهر رمضان، من بطولة عمرو سعد ودرة وسيد رجب، وتدور أحداثه حول يوسف الذي يتهم ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغيير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

مسلسل بالطو

وفي المرتبة الثالثة جاء مسلسل بالطو، الذي عرض عبر منصة "ووتش إت"، من بطولة عصام عمر ومحمود البزاوي وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود ومريم الجندي وسلافة غانم، ومأخوذ عن رواية بعنوان "بالطو وفانلة وتاب" من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج عمر المهندس.

مسلسل سفاح الجيزة

وبالمرتبة الرابعة جاء مسلسل سفاح الجيزة، الذي عرض على منصة شاهد، ومستوحى من أحداث حقيقية عن قاتل متسلسل وتدور الأحداث في إطار الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

والمسلسل من بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف، صلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.

مسلسل بابا المجال

وجاء في المرتبة الخامسة مسلسل بابا المجال، الذي عرض في موسم رمضان، من إخراج وتأليف أحمد خالد موسى وبطولة مصطفى شعبان، سوسن بدر، سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة وجومانا مراد.

مسلسل ضرب نار

وفي المرتبة السادسة جاء مسلسل ضرب نار، الذي عرض في موسم رمضان، من إخراج مصطفى فكري وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد وبدرية طلبة.

مسلسل موضوع عائلي

وبالمرتبة السابعة جاء مسلسل موضوع عائلي، من تأليف أحمد الجندي ومحمد عز الدين وكريم يوسف، وضم نخبة من النجوم من بينهم ماجد الكدواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، رنا رئيس، طه دسوقي وفكرة وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداثه حول إبراهيم، رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد وهو أن لديه بنت من زوجة ليلي ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

مسلسل الأصلي

وفي المرتبة الثامنة جاء مسلسل الأصلي، الذي بدأ عرضه في 12 فبراير، من بطولة ريهام عبد الغفور، ومن إخراج أحمد حسن، وتأليف أمين جمال، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، من خلال شخصية "فاطمة الأصلي"، ابنة سيد الأصلي، والذي يعد من كبار تجار قطع غيار السيارات، المتزوج أيضاً بزوجة ثانية وأنجبت لها 3 فتيات وولد، كأخوة غير أشقاء لفاطمة، ومع ذلك تبقى فاطمة هي الأقرب إليه، وعند وفاته تتغير الأمور بشكل كبير داخل العائلة.

مسلسل وبينا معاد

أما المرتبة التاسعة فجاء فيها مسلسل وبينا معاد، الذي بدأ عرضه في 1 يناير على منصة "ووتش إت"، من إخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة عايدة فهمي، داليا شوقي وأسامة الهادي وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وآية سليم ويوسف إبراهيم وتسنيم مطر ويوسف الكدواني وميران عبدالوارث وكنزي رماح ومحمد العزازي.

مسلسل أزمة منتصف العمر

وفي المرتبة العاشرة جاء مسلسل أزمة منتصف العمر، الذي عرض عبر منصة شاهد، من بطولة كريم فهمي وريهام عبد الغفور، ومن إخراج كريم العدل.